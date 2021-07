Video

Billenknijpen om vrachtschip op de Waal: past dit wel?

Door de hoge waterstand is het voor vrachtschepen niet altijd mogelijk onder bruggen door te varen. Ook op de Waal bij het Gelderse Beneden-Leeuwen is een stuk minder ruimte, maar daar maakt deze schipper zich niet druk om. Video via Dumpert.