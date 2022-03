Brief 3 ’Leefgeld voor opvang vluchtelingen’

Volgens een goede vriend van me, een Duits KNO-chirurg, verbonden aan de Universiteit van Düsseldorf, die binnenkort een Ukraïnse vluchteling in huis krijgt, is leefgeld voor die mensen in Duitsland al lang geregeld. Onze regering begint hier nu pas met overwegen.

Henk Hofstee,

Breda

