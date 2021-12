Ditr vind ik leuk

Na drie weken intensief gebruik was het doosje helemaal plat i.p.v. achtkantig en was de lol eraf. Een berichtje naar Schulp Vruchtensappen in Breukelen gestuurd en gevraagd of ik een paar doosjes kon kopen. Vrij snel daarna kreeg ik via de post twee doosjes toegestuurd zonder kosten. Extra service berichtte Schulp. Top!

Sylvia van de Wetering, Alphen aan den Rijn