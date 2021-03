’Haastige formatie kan niet goed zijn’

De formatie van een nieuw kabinet zal een gigantisch fiasco worden. Hoe ik dit durf beweren? Wel , om de simpele reden dat voor de VVD en D66 verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren de opdracht geldt dat het een spoedklus is en dat grote snelheid geboden is. Snel, snel, snel. Praten met 17 partijen! Het spreekwoord, ’haastige spoed is zelden goed’ zal dan van toepassing zijn.

C. N. H.van Dijck,

Mijdrecht.