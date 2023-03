’Kabinet schaakmat door stikstofregels’

Geschermd wordt met Europese wet en regelgeving. In dit verband heeft het Nederlands kabinet zichzelf schaakmat gezet door zichzelf absurde en onuitvoerbare regels op te leggen. Andere lidstaten in Europa hebben zichzelf veel meer beleidsruimte gegeven om daarmee op basis van voortschrijdende inzichten en innovaties hun eigen de al dan niet gestelde normen aan te passen. In dit verband is de kritiek en irritatie van de agrarische sector volkomen terecht. Dat de linkse partijen, D66 zich halsstarrig vasthouden aan gemaakte afspraken is eigenlijk de bevestiging van hun eigen gebrek aan beleidsinhoudelijke kennis en strategische handelwijze.

J. Werkhoven