’Geen ruimte voor 19 miljoen mensen’

Voor het gemak vergeten we dan dat vanwege de elektrificatie van ons energieverbruik een enorm spinnenweb van hoogspanningsmasten door Nederland moet worden geplaatst die de stroom van windmolens en zonnepanelen (ook ruimtebeslag) bij de huishoudens brengt. Nederland is vol, overvol zelfs. Als je bedenkt dat 80% van de groei komt door immigratie. Dan volgt daaruit dat streng migratiebeleid nu meer dan noodzakelijk is geworden.

Rene Valkema, Haren