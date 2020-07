Brief 3 ’Politici moeten manifest steunen’

Politici zouden dit manifest moeten onderschrijven in plaats van mee te hollen met minderheidsgroeperingen uit angst door die groeperingen te worden weggezet als racist of extreem rechts (en daardoor stemmen te verliezen).

In mijn ogen probeert diegene die deze uitdrukkingen maar al te graag gebruikt, zijn eigen onvermogen om in onze westerse maatschappij naar behoren te functioneren te camoufleren. Mensen die uitgemaakt worden voor racist of extreem rechts, doordat ze een andere mening hebben, zouden aangifte moeten doen van belediging.

Peter Dumoulin, Heeze Leende

