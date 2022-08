Premium Het beste van De Telegraaf

Het blijft heel opmerkelijk dat gratie is verleend aan Frank Masmeijer

Opnieuw is een bekende naam uit de voetbalwereld opgedoken in een onderzoek naar drugsgerelateerde criminaliteit. Dit keer gaat het om oud-international David Mendes da Silva, eerder kwamen ook Quincy Promes en Mo Ihattaren in beeld bij de politie omdat ze te dicht bij de criminaliteit zaten.