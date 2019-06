’Oranjegekte hoort bij ons’

Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat wij Nederlanders op één lijn zitten qua nationale identiteit en vooral de Nederlandse taal ons verbindt. Klopt, en dus is het jammer dat door de globalisering er steeds meer Engelse woorden worden gebruikt.

Wat me ook opvalt is dat de ’Oranjegekte’ niet wordt benoemd. We mogen ons dan wel als nuchter volkje beschouwen, maar als de bal rolt gaan we helemaal los. Zo keken er dinsdag maar liefst 3,5 miljoen mensen naar de wedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Japan en staat het land op zijn kop als er voetbalsucces wordt geboekt.

Een typische en Nederlandse eigenschap !

