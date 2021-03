’Als Omtzigt wil, komt hij in de Kamer’

Nu is het natuurlijk niet helemaal duidelijk welke invloed premier Rutte en Sigrid Kaag zichzelf toedichten, maar als Pieter Omtzigt dat zelf wil, komt hij in de Tweede Kamer. Hoe dan ook. We leven hier in een democratie en het kan natuurlijk niet zo zijn dat bij de verkenning en latere formatie een andere beslissing wordt genomen over een massaal gekozen Kamerlid. In dat perspectief is het eigenlijk goed geweest dat ’brekebeen’ Kajsa Ollongren zo’n enorme fout heeft gemaakt.

De ontwikkelingen rond Pieter Omtzigt liggen nu onder een vergrootglas en zijn tegenstanders lopen vanaf nu op eieren. Alleen als Omtzigt dat zelf uitdrukkelijk wil kan het electoraat genegeerd worden en komt hij dus niet in de Kamer. Elk ander initiatief is vooraf gedoemd te mislukken. Geen politicus die daar nu nog zijn vingers aan gaat branden.

Jan Pronk, Beverwijk