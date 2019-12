Uitslag stelling: ’Boeren politiek wisselgeld’

Het kabinet liet onlangs weten dat er geen generieke krimp van de veestapel komt en dat bedrijven niet gedwongen worden opgekocht. Ook zal er worden geïnvesteerd om de boeren die stoppen met hun werk financieel te steunen. De respondenten hebben weinig vertrouwen in deze voorlopige ’deal’. „Zolang er niks zwart op wit staat moeten de boeren doorgaan met de demonstraties om het kabinet wakker te houden en goed na te denken over deze onderlinge afspraken.” Een andere geestverwant meent: „De overheid is zo ongeloofwaardig geworden met loze beloftes, die uiteindelijk nooit zwart op wit komen. Dan moet er toch weer ingegrepen worden met andere middelen.” Vrijwel alle deelnemers (91 procent) verwachten binnenkort nog meer protestacties. Deze zijn hard nodig, stelt men. „De boeren zijn politiek wisselgeld geworden”, stelt iemand.

Velen lijken tot nu toe zelf weinig last te hebben gehad van de acties. Meer dan de helft denkt overigens dat de bevolking ondanks de mogelijke hinder z’n sympathie voor de boeren zal behouden. „De protesten vallen in het niets als je kijkt naar het onrecht dat hen wordt aangedaan”, klinkt het. „De acties zijn volkomen terecht, omdat de overheid de boeren de schuld geeft van alle stikstofproblemen terwijl de luchtvaart honderd keer meer uitstoot, maar die mag wel uitbreiden omdat daar centjes mee worden verdiend.” Een andere boerensympathisant vindt dat er inconsequent wordt gehandeld: „Alle problemen worden op agrarisch Nederland afgeschoven. Er zijn vervuilende industrieën genoeg die niks hoeven te veranderen, laat de overheid dat eerst aanpakken!”

Hoewel de boerenorganisaties de deelnemers tot nu toe nog achter zich hebben moeten ze toekomstige acties volgens sommigen wel meer richten op de regering en zorgen dat de rest van de samenleving hier zo min mogelijk onder lijdt. „De boeren moeten een andere manier vinden om actie te voeren, anders verliezen ze het begrip van de bevolking”, reageert een deelnemer. Den Haag moet de lasten van eventuele toekomstige protestacties dragen. „Acties richten op de regering. Dus Den Haag platgooien maar ook de provinciehuizen. In ieder geval zorgen dat onze helden, ambulance, brandweer en politie geen hinder ondervinden”. En: „Laat ze op het Binnenhof hun ongenoegen uiten. Dat hoeft niet met tractoren. Nu treffen ze mensen die er niets mee te maken hebben. Die missen in veel gevallen werkafspraken die heel veel geld kosten. Of kunnen niet naar ziekenhuisafspraken.” Echter, enkele fanatieke respondenten vinden dat dat de boeren juist drastischer mogen zijn in hun protest. „Zet Nederland maar een paar dagen op slot, misschien snappen ze het dan eindelijk echt in Den Haag.”

De groep tegenstanders (22 procent) ziet dit anders en heeft minder begrip voor het agrarische oproer. Zo meent een opposant: „Boeren moeten de sector diervriendelijker maken en niet de omgeving verder verzieken met ’megastallen’. Vooral stoppen met de acties en nadenken over hoe alles beter kan.”