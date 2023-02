Genitale verminking is een aanslag op het lichaam, de geest en de autonomie van meisjes

Premium Het beste van De Telegraaf

Hoeveel jaren er ook voorbijgaan, je vergeet dit nooit. Je vergeet nooit de pijn. En het is een constante last die ik nog steeds met me meedraag, sinds die dag waarop ik als kind in Burkina Faso het uitschreeuwde van de pijn en de angst en er niemand kwam. De dag waarop niet alleen mijn lichaam, maar ook mijn eigenwaarde en mijn geloof in de mens littekens opliepen. Ik zal de onverschilligheid van de mensen om me heen nooit vergeten. Niemand hoort je.