De gun is voor Amerika wat de fiets is voor Nederland

Na de mooie reportage van onze correspondent in Amerika Jan Postma over het protest van duizenden pro-wapendemonstranten in Richmond, Virginia moest ik nog lang nadenken over één citaat van een, volgens de omschrijving, in camouflagepak gestoken, bewapende man: „Natuurlijk kunnen we ook tegen onze eigen regering optreden indien nodig. Wapens zijn wat Amerika vrij houdt. Kijk wat er in Venezuela gebeurt, kijk wat er de vorige eeuw in Duitsland gebeurde.”