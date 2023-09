’Dreigement VS kan Schiphol redden’

De samenwerking tussen Nederland en de VS dreigt spaak te lopen en dat zal grote gevolgen hebben voor ons land. Eens één van de beste luchthavens ter wereld en een robuuste KLM zijn onder de kabinetten van Rutte in de afgelopen jaren verworden tot een chaotisch vliegveld en een uitgeklede vliegmaatschappij. We zijn het lachertje van de wereld geworden op het gebied van de luchtvaart. Schaamteloos en zeer ondoordacht en hopelijk is de luchthaven door dit dreigement nog te redden.

Mevr. Brugman Lelystad