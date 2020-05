’In de VS is het pas echt crisis’

Blijkbaar is er geen overheidssteun voor met name de zwaar gedupeerde horeca en staan mensen meteen op straat. Van een redelijke ontslagbescherming heeft men daar kennelijk ook nog nooit gehoord.

Wij klagen wel eens in Nederland over hoe dit soort zaken bij ons geregeld zijn en ja daar maak ik mij ook schuldig aan. Maar als je de berichtgeving leest over het ’grote’ Amerika en de manier waarop deze sociale voorzieningen daar zijn geregeld ben je echt blij dat je hier woont. En voor deze misstanden is echt niet alleen president Trump verantwoordelijk.

Jan Pronk,

Beverwijk