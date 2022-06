’Met dit kabinet blijven we problemen houden in onze energievoorziening’

De meeste reageerders op De Kwestie van zaterdag 11 juni maken zich niet zozeer zorgen over hoe de energiesituatie door de regering wordt aanpakt, maar maken zich juist zorgen over de regering zélf. „Wij moeten ongerust zijn over het feit dat onze energievoorziening in handen is van ideologisch gedreven incompetente bestuurders die banger voor de EU dan voor de kiezer zijn”, zegt Andre_van_Rossum. Klare taal. Ook Theor maakt zich zorgen over de regering. „Het lijkt wel of de partij tegen de burger nu ons mooie land aan het besturen is.” Goha trekt het zelfs nog iets breder. „Met de huidige regering moet je je niet alleen zorgen maken over de komende winter, maar moet je je over alles zorgen maken.”

Reageerder Pjotr Nachtegaal zondag dan gaan we weer ziet het allemaal somber in. „De zorgen worden met de dag groter met deze domme regering, vele zullen doodgaan van de kou.” Hij voorziet dat Nederlanders zich in de winter moeten warm houden met generators. „De generators zijn straks niet aan te slepen, u gaat toch niet in de kou zitten?” P_Swinkels denkt dat het niet in zo’n vaart niet zal lopen. „Nederland komt heus niet letterlijk in de kou te zitten omdat we geen gas meer hebben. Het Russisch gas is gas voor in het bedrijfsleven hier, en niet voor gasvoorziening in Nederlandse huishoudens.”

De reactie met de meeste ’respects’ komt van TLE. „Met dit kabinet gaat dit niet lukken. We hebben mensen met boerenverstand nodig”, zegt deze reageerder. Daar sluiten 21 mensen zich bij aan.

Jacobus Roest weet het zeker. „Het wordt crisis in Nederland.” Daar heeft hij verschillende redenen voor. „A, Omdat door het trage besluitvorming van onze incompetente regering nog steeds niet heeft besloten voor kernenergie. B, omdat men nog steeds het paard achter de wagen spant door zich steeds meer afhankelijk te maken van het buitenland. C, door de ontspoorde privatiserings drang is onze energievoorziening in buitenlandse handen gekomen. D, zoals nu ook blijkt de stikstofproblematiek die ons straks totaal afhankelijk maakt voor onze voedselvoorziening van het buitenland.”

"Geen hond die nog gas kan betalen"

Aefe51lb richt zijn reageerders-pijlen op de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten „Eén ding is zeker, als het van klimaatminister Rob Jetten moet komen dan gaan veel mensen een koude en donkere winter tegemoet. Hij wil geen gas winnen in Groningen en ook niet de kolencentrales meer stroom laten leveren.” Ook reageerder Marsada hoopt dat minister Jetten gaat ingrijpen. „Waar blijven die plannen en toezeggingen inzake kerncentrales?”, vraagt hij zich hardop af. „Het wordt de hoogste tijd dat Rob Jetten ook hier zijn beloftes waarmaakt.”

Betkse maakt zich vooral zorgen over haar portemonnee. „Ik maak me geen zorgen om de gasvoorraden, ik maak me zorgen om de betaalbaarheid.” Zij denkt dat er genoeg gas zal zijn. „In de winter kloppen bewindslieden zich op de borst dat er voldoende gas is en dat zij daar wel even voor hebben gezorgd… Maar geen hond die dat dan nog kan betalen.”

’Regeren is vooruitzien’, moet adaottehonders hebben gedacht. „Ik heb in de kringloop twee petroleumstellen gekocht, kan ik koken en heb nog wat warmte. Verder doe ik helemaal niets, mij krijgen ze niet gek.”