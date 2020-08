’Ongerust over feestvierders op vakantie’

Over een week gaan de scholen weer open. Terecht wordt de vraag gesteld of dat wel veilig kan.

Verspreiding van aerosolen mag niet onderschat worden in omgevingen waar het met de ventilatie - voorzichtig uitgedrukt - niet al te rooskleurig is gesteld. En moeten leerlingen wel of niet meer afstand tot elkaar nemen. Kortom, voor veel scholen een dilemma. Want wanneer doe je het nu goed?

Iedereen doet maar wat en vult het op zijn eigen manier in. Maar de berichten de afgelopen maanden in de pers liegen er niet om. En op de televisie waren we er getuige van hoe duizenden scholieren in uitgaansgelegenheden in ondermeer Griekenland en Spanje volledig los gingen en geen enkele veiligheidsmaatregel in acht namen. En die zitten over een week óók allemaal in de schoolbanken.

De vraag is niet of, maar hoe we die eerste schoolweken zo goed mogelijk kunnen door komen. Ik ben er in elk geval niet gerust op.

Jan Muijs, Tilburg