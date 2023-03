Premium Het beste van De Telegraaf

Leugens coronacrisis ook bij stikstofcrisis?

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

Scott Atlas werkt bij het Hoover Instituut, een vooraanstaande ’think tank’ van Stanford University, een van de topuniversiteiten in de wereld. Atlas is radioloog en was ten tijde van Donald Trumps presidentschap lid van de Coronavirus Task Force, die hij na enkele maanden verliet omdat hij het niet eens was met het gevoerde beleid. Afgelopen maandag drukte Newsweek een artikel van hem af onder de kop „Amerika’s covid-antwoord was gebaseerd op leugens.” Bij leugens horen leugenaars die moedwillig onwaarheden uiten, dus niet mensen die fouten maken omdat ze over gebrekkige informatie beschikken of misleid zijn. Als Atlas gelijk heeft, zijn de leugenaars nog steeds niet bestraft.