Uitslag Stelling: Ondernemer verdient steun

Branchevereniging INretail stuurde deze week een brandbrief aan de Tweede Kamer en vraagt daarin onder meer om lastenverlichting, minder regels en hogere btw voor Chinese webwinkels.

Als er niets gebeurt, waarschuwt INretail, gaan winkeliers failliet, verdwijnen er banen en verloederen winkelstraten en daarmee binnensteden.

De overgrote meerderheid (85%) van de respondenten deelt de zorg van de branchevereniging. „Regelgeving, te hoge huren, te hoge belastingen, parkeertarieven en webwinkels maken het de winkeliers moeilijk en onmogelijk om door te gaan. Schandalig”, licht iemand toe.

Met lede ogen zien de respondenten hoe steeds meer winkelpanden leeg komen te staan en het winkelaanbod verschraalt. „Alle leuke specialistische winkels verdwijnen en overal zie je dezelfde grote ketens”, wordt geklaagd. „Er is geen enkele keus meer in een winkelstraat”, schrijft een ander. „Schoenen en kleding is al wat de klok slaat. Een hobby- of knutselzaak bijvoorbeeld zie je bijna nergens meer. Zo word je wel gedwongen om te gaan shoppen op internet.”

Volgens de respondenten zijn de onlinewinkels het grootste probleem waar winkeliers het hoofd aan moeten bieden. „Onlinegiganten als Alibaba, Amazon, Bol.com, etc. zorgen voor een kaalslag, vooral onder kleine zelfstandige ondernemers die geen geld hebben om naast de ’stenen winkel’ ook een eigen online platform op te richten. Hierdoor verdwijnen de specifieke, leuke en sfeervolle winkels.”

Sommige deelnemers erkennen dat het ook erg gemakkelijk is om iets online te kopen. „En de bezorgkosten wegen niet op tegen de hoge parkeerkosten.” Een andere respondent: „Ik kom niet meer in Amsterdam. De krankzinnig hoge parkeerkosten en het gebrek aan parkeerplekken helpen niet echt.”

Niet alleen de parkeerkosten, ook de ’woekerprijzen’ die winkeliers aan huur moeten betalen worden als struikelblok gezien, naast de vele regels en hoge belastingen. Iemand die in 2012 zijn bedrijf vanwege de crisis moest stopzetten, vertelt: „Producten worden te duur. Halfjaarlijkse standaard prijsverhogingen bij de leveranciers. En dit moet je dan doorberekenen aan de klant die steeds minder te besteden heeft.”

Driekwart van de respondenten vindt dat de problemen van de winkeliers hoger op de politieke agenda moeten, omdat winkeliers belangrijk zijn voor de leefbaarheid in dorpen en steden. „Een stad zonder winkels is een dode stad”, zegt iemand.

Een minderheid vindt dat de oplossing vanuit de winkeliers moet komen en niet vanuit Den Haag. „Winkeliers onderschatten het internet. Dát is hun probleem. Waar blijft de extra service, de vakbekwaamheid, de vriendelijkheid van het winkelpersoneel? Daar zit hun winst vergeleken met het altijd goedkopere maar killere en ’zoek het zelf maar uit’ internet.

De meesten vinden dat de fysieke winkel zeker toekomst heeft. „Online winkelen is een blijvertje, dus wees inventief. Stop met het creëren van winkelstraten die overal hetzelfde ogen. Maak het spannend.”