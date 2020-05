Brief 3 ’Nieuw klimaatplan is nodig’

Een nieuw plan zonder zonneparken op zee, zonder het kappen van oerwouden. Stoppen met landschappen en zeeën verwoesten voor technologieën die de oplossing niet zijn en ophouden met biomassa als duurzaam te bestempelen en de natuur te vernietigen.

We moeten ophouden met investeren om als enig land van het gas af te komen. Dé aanpak is volgens Plasterk kernenergie zoals in Zweden en Frankrijk en met een nieuwe generatie kerncentrales zoals thorium-reactoren.

Volgens Plasterk is het ook eigenaardig stil in de Nederlandse media over de film van Michel Moore Planet of the humans waarin hij het opneemt tegen het establishment van de groene energie. De film is te zien op YouTube met Nederlandse ondertiteling. Dus NPO weet wat je te doen staat. Nodig Plasterk eens uit in een van de over het algemeen linkse programma’s zoals Buitenhof op zondag.

W.M. van den Born te Haarlem

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven