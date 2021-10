Premium Het beste van De Telegraaf

Moet top Nationale Politie opgeschud?

De landelijke eenheid van de Nationale Politie ligt al tijden onder vuur. Het is een beetje Jantje lacht Jantje huilt bij die dienst. De landelijke recherche boekt aansprekende successen zoals het kraken van servers waarmee criminelen via versleutelde berichten met elkaar communiceren. Dat leverde een schat aan informatie en een reeks arrestaties van criminele kopstukken op. Bij afdelingen voor specialistische operaties als undercoveracties is het daarentegen een enorme puinhoop.