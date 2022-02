Brief 1 ’Agent moet vrijuit gaan’

Bekijk ook: Gijzelnemer Apple Store overleden

Iedereen die dit zag was blij voor de gegijzelde man. Laten we nu niet, nu de misdadiger blijkt te zijn overleden aan zijn verwondingen, ach en wee gaan roepen en de agent ,die de moed had om de gijzelnemer aan te rijden, veroordelen. Deze gijzelnemer was heel dreigend en had ook al eerder geschoten. Dit ongeval-risico zat er voor hem in bij een overval, c..q. gijzeling. Ik hoop dat de heldhaftige agent niet ’aangepakt’ gaat worden.

W. Praal, Capelle a/d IJssel

