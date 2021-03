Brief 1 ’Beloftes Rutte niks waard’

Premium Verkiezingen

Lilian Marijnissen: ’Tekort huurwoningen niet door vluchtelingen, maar door liberaal beleid’

De jaren van ’stem tegen, stem SP’ zijn voorbij. Lijsttrekker Lilian Marijnissen (35) gooit het over een andere boeg. Pragmatischer en regeren met de VVD is niet langer uitgesloten. „Mark Rutte is politiek in staat om het met iedereen te doen.”