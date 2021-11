’Laffe reactie Grapperhaus’

Video

RTL-presentator blundert: ‘Jan, we zijn begonnen!’

Een opmerkelijk moment dinsdagmorgen in de uitzending van het RTL Ontbijtnieuws. Jan de Hoop had niet op tijd door dat de uitzending al begonnen was. Na de uitzending verklaarde de presentator op Twitter dat zijn oortje kapot was, waardoor hij geen contact had met de regisseur.