’Ook chaos op Eindhoven Airport’

Afgelopen zondag voor een vlucht naar Ibiza 1,5 uur in de aankomsthal in een slingerende wachtrij gestaan voor de security waar we hoorden dat ze die dag 16 man personeel tekort kwamen. De marechaussee staat erbij en kijkt ernaar. Reizigers erg chagrijnig omdat ze stress krijgen en hun vluchten niet halen.

Onze vlucht was vervolgens vijf kwartier vertraagd doordat het bij de gate ook een chaos bleek en we te laat instapten. Daarna werden we in een nieuw tijdsslot ingedeeld waardoor we nog eens 50 minuten moesten wachten en dat met zeker 10 babies aan boord! De gezagvoerder heeft geregeld dat er extra getankt werd en we over het VK vlogen waardoor we eerder weg konden. Waar gaat dit heen?

Bij Vueling afgelopen week was er geen eten en drinken aan boord door ook weer personeelstekort op Schiphol. Als ik de trein kan pakken voortaan zal ik het niet laten.

Fiona Bart, Hilversum