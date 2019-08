Ombudsman: Tussen wal en schip

Net als met een gewoon huis moet je als eigenaar van een woonark belasting betalen aan het waterschap. Phileine heeft het waterschap een machtiging gegeven, zodat die de waterschapsbelasting automatisch kan afschrijven. Zo heeft ze er geen omkijken naar.

Maar als ze haar rekeningafschrift bekijkt, ziet ze iets geks. Ze betaalt niet aan één, maar aan twee waterschappen belasting! Ze pakt haar rekeningafschriften over 2017 en 2018 erbij. Wat blijkt: ook in die jaren heeft ze dubbel betaald. Zowel aan het Hoogheemraadschap Rijnland (via de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland) als aan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (via Waternet).

Dat klopt natuurlijk niet. Iedereen hoeft aan maar één waterschap belasting te betalen. Phileine maakt dan ook bezwaar. Maar: beide waterschappen sturen haar een afwijzing. Allebei vinden ze dat hun heffing klopt.

Zo komt Phileine niet verder. De enige optie die ze nog heeft, is in beroep gaan via de rechter. Maar dat kost geld. Bovendien weet Phileine niet welke afwijzing zij aan de rechter moet voorleggen. Want één van de waterschappen staat in z'n recht.

Dubbel blijven betalen is ook geen optie. Daarom belt Phileine ons om onze raad te vragen. Collega Harm heeft het vermoeden dat Waternet en de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland elkaar niet hebben gesproken over deze zaak. Hij neemt met beide organisaties contact op, en dan blijkt dat Phileines woonark een speciaal geval is. Die ligt in het water van het ene waterschap, maar aan de wal van het andere waterschap. Daardoor hebben ze Phileines postcode allebei in hun systeem staan.

Waternet en Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland zijn erover eens dat dubbel betalen niet de bedoeling is. Samen stemmen ze af dat Waternet de aanslagen ongedaan maakt. Phileine krijgt de te veel betaalde belasting terug. Ook gaat Waternet kijken of het probleem vaker speelt.

Zo hoort het, vinden wij. Van overheidsorganisaties mag je verwachten dat ze samenwerken als dat nodig is. Een telefoontje tussen Waternet en Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland had Phileine veel tijd, ergernis en moeite bespaard. Waternet en Belastingsamenwerking hebben ons beloofd om alerter te zijn op soortgelijke signalen. In het vervolg pakken ze dan meteen de telefoon.

*gefingeerde naam