’Uit de hand gelopen regeldrang’

En dat allemaal sinds we door een uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 rekening moesten gaan houden met PFAS. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een ongekende regelzucht die al elk jaar grotere vormen aanneemt.

Veel bedrijven kampen ondanks de huidige economische flow met personeelsgebrek, maar toch dreigen de eerste faillissementen, omdat het werken in veel disciplines onmogelijk wordt gemaakt. Het draait niet meer om het doel maar om het goed naleven van de regeltjes.

En die regeltjes werken niet alleen voor de boeren, bouwers en natuurbeschermers zeer demotiverend maar er lopen ook veel mensen weg uit de gezondheidszorg, het onderwijs en de wetenschap. Het doodt élke vorm van creativiteit.

We zijn ons eigen graf aan het graven. De grote vraag is dan ook: wie krijgt het eerst zijn verstand terug? En snel, want er is haast geboden!

Jan Muijs,

Tilburg.