Uitslag Stelling: ’Voorlichting nu te vroeg’

De Week van de Lentekriebels is een inmiddels jarenlang lopend lesprogramma op basisscholen van expertisecentrum seksualiteit Rutgers en GGD’en. Een deelnemer merkt op „Die Lentekriebels bestaan al jaren. En nu is er een stelletje freaks dat er ineens een probleem van gaat maken en hier kinderporno achter zoekt.” Een ander meent: „Kinderen worden hierdoor niet aangespoord om seks te hebben of een geslachtsverandering te ondergaan. Er is vooral uitleg over normen en grenzen.” Een tegenstander schrijft evenwel: „Hier moeten basisscholen zich helemaal niet mee bezighouden. Meesters en juffen moeten zich bezighouden met rekenen en taal. Het onderwijs holt al zo achteruit, met name door dit soort onzin.”

Een meerderheid is verbaasd over de ineens ontstane ophef. De lessen gaan onder andere over seksuele diversiteit. Maar een derde van de stemmers vindt dat jonge kinderen hier kennis mee moeten maken. Een reactie: „Je moet niet te vroeg praten met kinderen over seksuele diversiteit. Dat brengt ze in de war.”

Wel vinden stemmers het voor kinderen in de basisschoolleeftijd goed om te praten over verliefde gevoelens, je grenzen aangeven en je lichaam. Een respondent: „Het moet bij jonge kinderen alleen niet gaan over penissen, vagina’s en manieren waarop mensen seks hebben. Laat het vooral gaan over grenzen aangeven.” Veel respondenten geven aan dat het pas nodig is om het over seks te hebben als kinderen in groep zeven of acht zitten. „Voor de lagere groepen is dat echt niet nodig. Je brengt dan juist schade toe”, zo meent een respondent.

De meeste respondenten geloven niet dat Rutgers en de GGD voldoende expertise in huis hebben om deze informatie af te stemmen op de leeftijd van kinderen. Ook heeft slechts een derde er vertrouwen in dat basisscholen zorgvuldig omgaan met het aanbieden van informatie over seksualiteit. Een respondent schrijft; „Niet een instantie hoort zich te bemoeien met seksuele voorlichting. Dit moet een taak van de ouders zijn.” Maar een ander neemt het op voor expertisecentrum Rutgers: „Ik ben 65 jaar en heel onaangenaam verrast dat deze discussie er is. Rutgers is een zeer degelijke organisatie die echt wel weet wat ze doen met kinderen. Het zijn de volwassenen die hier iet vunzigs van maken. Leren wat je grenzen zijn, voorkomt juist heel veel leed.”

Het antwoord op de vraag of kinderen door seksuele voorlichting weerbaarder worden voor kinderlokkers, loverboys, online groomers en pedo’s, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft van de respondenten denkt dat dit zo is, de andere helft juist niet. „Je kunt kinderen ook op allerlei andere vlakken weerbaar maken, bijvoorbeeld tegen pesten. Dat hoeft niet per se op het gebied van seksualiteit”, klinkt het.

Schokkend vinden de meesten het feit dat Rutgers zich genoodzaakt voelde een video over de Week van de Lentekriebels offline te halen, om te voorkomen dat de kinderen uit de video bedreigd worden. „De ophef die hierover is ontstaan is vooral het werk van populistische politici. Zo ontzettend jammer.”