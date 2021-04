Uitslag stelling: ’Verkeer moet veiliger’

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers was vorig jaar 610, terwijl het streefcijfer op vijfhonderd ligt. Onacceptabel, aldus de meerderheid van de deelnemers. Iemand vindt het een beetje raar om het aantal slachtoffers weer te geven in streefcijfers. „Dit is geen verkeersprobleem, maar een maatschappelijk probleem.”

Een zogenaamde Verkeersveiligheidscoalitie met onder andere ANWB en Bovag kwam van de week met een nieuw manifest, waarin wordt gepleit voor het laten afnemen van het aantal verkeersdoden met de helft. Velen vinden dit een belangrijk pleidooi. Maar, zo stelt een respondent: „Verkeersveiligheid begint bij de verkeersdeelnemers.”

De coalitie wil dat het nieuwe kabinet 12 miljard gaat investeren in veiliger fietspaden en wegen. Dat vindt ruim de helft veel te veel geld. Iemand schrijft: „Het leven is nou eenmaal niet zonder risico's. Voor een paar doden meer of minder moeten we niet zoveel geld uitgeven.” Een voorstander van de miljardeninvestering: „Elke dode is er eentje teveel. Het blijft bittere noodzaak om geld uit te geven aan verkeersveiligheid.”

Op de vraag of het hoge aantal verkeersslachtoffers door corona te weinig aandacht krijgt wordt verdeeld gereageerd. De ene helft vindt van wel, de andere helft juist niet. Een respondent signaleert dat de politie te veel bezig is met het handhaven van coronamaatregelen en zich daardoor niet kan richten op het controleren van het verkeer.

Een deelnemer pleit dan ook voor een verkeerspolitie, die zich volledig kan richten op de weg. „Richt weer verkeersgroepen op bij de politie en laat die 24/7 aan handhaving doen.” Iemand anders: „Het aantal doden door corona ligt nog steeds hoger dan de doden in het verkeer. Dus graag voorrang geven aan de handhaving van coronamaatregelen.”

Volgens een flinke meerderheid van de respondenten zijn Nederlanders door corona meer gaan fietsen. Meer dan de helft van de verkeersslachtoffers is fietser. De meeste stemmers vinden dat vooral het fietsveiliger maken van Nederland prioriteit moet krijgen. Hierin moet wel meer worden geïnvesteerd.

Een reactie: „We moeten fietsers zelf verantwoordelijker maken voor hun veiligheid, in plaats van hen steeds maar te beschermen. Als je ziet hoe zij zich gedragen, is het verbazingwekkend dat er niet nog meer slachtoffers vallen.”

Fietsers die verongelukken, hebben dat volgens de meeste deelnemers aan zichzelf te wijten. Iemand somt op: „Appen op de fiets, de hand niet uitsteken, naast elkaar blijven fietsen, zo maar oversteken.” Iemand anders vindt dat vooral de 'oudere' eigenwijze fietsers op de elektrische fietsen wel wat verkeersopvoeding nodig hebben. Een andere stemmer wil deze mensen het liefste 'op cursus' sturen.

Toch vindt slechts een kwart dat fietsers een helm moeten dragen. Volgens sommigen is het wel verstandig, maar: „Laat het geen verplichting worden.” Iemand denkt dat mensen die nu fietsen, de auto sneller zullen pakken omdat ze geen helm willen dragen. En: ,,Wat een betutteling."