’Bezem door bajes Zaanstad’

Nog niet zolang geleden verschenen berichten en foto's in de pers van complete feesten met drank en drugs in deze zelfde gevangenis.

Eerder was in 2018 al vastgesteld dat deze gevangenis zo lek was als een mandje toen bij celinspecties maar liefst 125 naar binnen gesmokkelde middelen of voorwerpen werden aangetroffen.

Nu is weer een inmiddels ontslagen medewerkster over de schreef gegaan door een verhouding aan te gaan met een tbs’er, die een celstraf uitzit voor zedendelicten en nog in afwachting is van zijn tbs-behandeling.

De leiding bleef oostindisch doof voor de waarschuwingen van haar personeel en probeerde zelfs de affaire onder de pet te houden door na het bekend worden met klem te vragen om deze nieuwe affaire stil te houden.

Die leiding heeft zich zelf daarmee een brevet van onvermogen opgespeld. Dat dit zo niet langer kan moge duidelijk zijn. Na zoveel ophef in alleen al deze gevangenis moet de bezem er door. Rigoureus! Minister Grapperhaus is nu aan zet.

Jan Muijs, Tilburg