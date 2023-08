’Zege Oekraïne noodzaak voor Europese vrijheid’

’Hoelang moet Oekraïne nog steun krijgen in de oorlog tegen Rusland? Is er niet genoeg bloed vergoten? Patrick Bolder hoort de vragen vaak om zich heen. „Geen gevechten meer, dat is een nobel streven. Maar als Oekraïne deze strijd niet wint, is ook onze vrijheid in gevaar.”

De gruwelen van de oorlog, hier in de vorm van een dodelijke raketaanval op een flatgebouw in het Oekraïense Kryvyi Rig. Ⓒ AFP