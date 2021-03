’Kinderen eerst maar eens goed leren fietsen’

Als ouder zijnde zou ik mij toch even achter de oren krabben en mij afvragen of ik dit belangrijk zou vinden en of dit onder het onderwijs van de school valt of juist niet, persoonlijk vind ik het laatste.

Ik las gisteren een artikel in de Kampioen van de ANWB over fietsvaardigheden onder kinderen, dat schijnt dramatisch te zijn. Na onderzoek op scholen bleek dat soms de helft van de kinderen niet of amper kon fietsen! Veel ouders brengen hun kinderen met de auto of fietskar naar school, soms uit gemakzucht of omdat ze dat veiliger vinden. Ze vergeten echter dat als hun kind naar het voortgezet onderwijs gaat dat vaak op de fiets moet gebeuren. In die periode schijnt een toename van verkeersongelukken te zijn van 7 procent.

Laat scholen in samenspraak met de ouders daar aandacht aan besteden, geef verkeers- en fietslessen op elke school, lijkt mij een zaak van levensbelang i.p.v kinderen in verwarring te brengen of ze een jongetje of meisje blijven!

Cathy Stam-Gestman

Purmerend