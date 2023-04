Uitslag Stelling: ’Zuinig met drinkwater’

Een aantal respondenten stoort zich echter wel aan de ’alarmistische toon’ van dit bericht. ,,In de woestijn, daar is een probleem met water. Niet hier.” Een andere stemmer vindt wel. ,,Waterschappen hebben problemen met de toekomstige watervoorziening voor zich uitgeschoven. Nu ze voor een voldongen feit staan, zijn ze in paniek.” Weer een andere stemmer meent: ,,Dat een waterland als Nederland in de problemen komt, kan alleen een gevolg zijn van wanbeleid.”

De meeste respondenten denken dat een watertekort veel mensen hard gaat raken. ,,Water is veel te goedkoop. Je ziet het aan gas en elektra. Dat is veel duurder geworden, en ziehier iedereen bespaart”, klinkt het. Toch gelooft een minderheid van de deelnemers dat een tekort aan drinkwater Nederland in de problemen zal brengen. Veel respondenten merken op dat het watertekort vooral wordt veroorzaakt doordat we in Nederland met steeds meer mensen op een te klein oppervlak leven. ,,Het riool en de waterwinning zijn sterk verouderd en niet berekend heel grote aantallen mensen”, merkt iemand op.

Hoewel veel stemmers geloven dat het wel los loopt met een watertekort vindt toch slechts een derde van de stemmers dat Nederland verstandig omgaat met drinkwater. Zo ziet een van de respondenten in het IJsselmeer een ’enorm reservoir aan zoet water’. Anderen vinden het ’van de zotte’ dat datacenters geen regenwater gebruiken voor de koeling. ,,En wij maar bezuinigen op drinkwater.”

De meeste respondenten hebben er echter geen vertrouwen in dat problemen met een watertekort goed opgelost gaan worden door waterschappen, waterbedrijven, overheid en andere instanties. Een respondent vreest: ,,Uiteindelijk komt het erop neer dat wij weer opdraaien voor deze wanorde.” Iemand anders stelt: ,,Dit soort problemen komen uiteindelijk altijd bij de gebruikers terecht.” Weer een ander neemt een overheidsdienst op de korrel: ,,Het RIVM en iets oplossen? Laat me niet lachen.” Eén respondent gelooft wel dat dit een gezamenlijk probleem is. ,,Wij mensen zijn de veroorzakers hiervan, we moeten het dus ook samen oplossen.”

Bijna niemand vindt dat Nederland moet overgaan tot het aankopen van drinkwater uit het buitenland, wat de waterbedrijven beogen als de drinkwatervoorziening in Nederland in gevaar komt. ,,Het zou echt een schande zijn als waterland Nederland zijn water moet kopen in het buitenland”, klinkt het. Een andere respondent denkt: ,,Het buitenland vervuilt juist de rivieren waar wij met veel moeite het schone water uit moeten halen. Wij zijn het afvoerputje van Europa.”

Twee derde van de stemmers is van plan zuiniger te gaan doen met water als dat nodig zou zijn. ,,Zuinig doen is altijd goed”, zo merkt iemand op. ,,In huis gebruiken we hoge kwaliteit drinkwater waar een mindere kwaliteit prima kan.” Maar een verplichting voor huishoudens om waterbesparende maatregelen toe te passen, ziet een meerderheid niet zitten. Een van hen: ,,Verbied liever die zwembadjes in de zomer. Scheelt ook herrie van kindergekrijs.”

Een meerderheid van de respondenten is niet bereid meer te betalen voor een hoge kwaliteit drinkwater. Veruit de meeste stemmers vinden dat er schoon drinkwater uit de kraan komt, een vanzelfsprekendheid. Een stemmer merkt op: ,,Laten we er ons bewust van worden dat de watervoorraad niet oneindig groot is.”