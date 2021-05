’Hef beperkingen gevaccineerden op’

Volgens de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM zou voor iedereen die volledig gevaccineerd is alle beperkende maatregelen kunnen, inclusief mondkapje en 1,5 meter afstand, kunnen worden opgeheven. Dit zou ook gelden voor de niet gevaccineerden t/m de middelbare leeftijd in hun omgang met gevaccineerden zolang dit niet plaats vindt in de openbare ruimte of in grote groepen.

Onze overheid wil dit, hoewel het de economie ten goede komt, niet uit vrees voor tweedeling van de maatschappij. Het zou echter een mooi begin zijn hier mee te starten. De groep groeit vanzelf. Als je partner ziek is kruip je toch ook niet uit solidariteit onder de dekens. Beperk gevaccineerden dus niet.

En onze wappies moeten wij niet mee laten liften met het door anderen bereikte vaccinatieresultaat. Niet vaccineren is vrije keuze van een wappie. Minder vrijheden is dan ook een keuze. Waarom zouden gevaccineerden een door niet gevaccineerden opgeroepen risico moeten accepteren.

H. Tau