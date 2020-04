Bonus-ophef is een publicitaire ramp voor KLM

Het lijkt al weer lichtjaren geleden, maar twee maanden terug stond ik nog in de fabriek van Boeing in Charleston in de Verenigde Staten. Daar maken ze 787 Dreamliners. Er was wel wat productievertraging als gevolg van de corona-uitbraak in China, maar aan niets in de fabriek was te merken dat de hele luchtvaartsector twee maanden later praktisch aan de grond zou staan. Nu is het personeel naar huis gestuurd en is een hele keten tot stilstand gekomen. Elke dag zijn er meer verhalen dan tijd.