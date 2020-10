Waar is het vaderlijk gezag van de overheid?

’Een gebrek aan logica’ noemt Esther van Fenema het toestaan van kerkbezoek en het verbieden van bijvoorbeeld stadionbezoek. Ⓒ Wilbert Bijzitter

Juist in moeilijke tijden als deze tast de samenleving naar een leidende hand van de overheid, maar vindt die niet; de burger is vooral aangewezen op zichzelf, vindt Esther van Fenema. „We willen allemaal maar één ding: een heldere set met spelregels die we allemaal begrijpen.”