’Landelijke stikstofaanpak nodig’

Als aan boeren op leeftijd in het hele land gevraagd wordt of ze willen stoppen -ook in de gebieden waar weinig actie nodig is- is het misschien mogelijk verplaatsing naar een gestaakt bedrijf aan te bieden. Naar gebieden ver van Natura2000 gebieden, oppert Stef Bouwhuis.