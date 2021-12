Premium Het beste van De Telegraaf

Nexit nee, Europese Commissie weg ermee

Door Rob Hoogland

Helena Dalli, ditmaal. Sorry, maar ik moest haar toch even googelen. Gelukkig was het mij snel duidelijk: weer een op hol geslagen Eurocommissaris. In de Brusselse top verspreidt de betuttelwaanzin zich sneller dan virusvariant B.1.1.529.