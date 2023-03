’Niet lonen oorzaak inflatie maar winsthonger’

Lonen zijn volgens deze waarschuwing de reden van inflatie. Niets is minder waar. De lonen zijn een steeds kleiner deel gaan vormen van wat er verdiend wordt. De winsten een steeds groter deel. Door de inflatie is de koopkracht van werknemers verder uitgehold. Daarentegen zijn de winsten gestegen. Het is niet meer dan terecht dat vakbonden proberen de lonen te verhogen. De winsthonger van ondernemers is daarbij het obstakel. Economen van banken moeten niet de indruk proberen te wekken dat zij objectief zijn. Zij zitten in het winsthonger werkgeverskamp.

Anne van Dijk, Drachten