’Als je moeder wil worden dan jong’

In de 60’/70’er jaren jong moeder worden, was normaal. Je bent nog flexibel, krachtig en kunt alles aan. Je kunt ook een carrière opbouwen met kinderen/opvang. Ook studeren is nog mogelijk. Time-management is het toverwoord.

Wat is het fantastisch om te zien dat je zelf met 40 jaar een kind van 18 hebt rondlopen! Bijna het huis uit en zelf ga je weer genieten. Nog een heel leven met carrière, uitdagingen en reizen voor je. Loslaten je kind en corrigeren (light) wanneer wenselijk.

Ik spreek uit ervaring. Was moeder op mijn 22e en kreeg mijn tweede op 25-jarige leeftijd. Heb tot 65,5 jaar met veel plezier gewerkt. Zo geweldig om op terug te kijken.

Ik zeg nu tegen mijn kleindochters.... als je ooit moeder wilt worden dan jong!

Winny