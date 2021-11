’Geef autist vooral de ruimte’

Mensen met een lichte vorm van autisme realiseren zich alle problemen die ze hebben maar ze kunnen hier dus niks ’aan doen’, terwijl mensen met een zwaardere vorm gewoon ’hun ding doen’.

Vooral bij meisjes en vrouwen kan dit voor ongemakken zorgen en wordt daarom ook minder vaak bij hen herkend. In beide gevallen wordt ervan uitgegaan dat een gebrek is aan communicatieve vaardigheden maar in tegenstelling tot bij jongens, die het vaak ‘zichzelf’ blijven, proberen meisjes een ‘masker’ op te zetten, zij kopiëren het gedrag van anderen. Dit zorgt voor enorm veel prikkels en kost energie.

In de meeste onderzoeken komt naar voren dat meisjes vaak gevoeliger zijn voor sociale verwachtingspatronen dan jongens en dit de reden kan zijn dat zij zich min of meer verplicht voelen zich aan te passen. Bij autisten gaat men vaak uit van het stereotype, afhankelijk en empathieloos, er is echter ook een grote groep die tussen schip en wal valt. Mijn advies is om vooral niet te betuttelend met hen om te gaan, geef ze de ruimte.

Bryan Dijkhuizen