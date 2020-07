’Fietser op rijbaan geen goed plan’

De wethouder is helemaal de weg kwijt en heeft totaal geen idee van de complete chaos die het nu al is in Amsterdam omdat geen hond zich iets aantrekt van stoplichten en maar wat aan rotzooit en handhaving een woord is wat de Amsterdammers niet kennen.

Raad mevrouw eens aan zelf aan den lijve te ondervinden hoe het er in Mokum aan toe gaat. Mooie plannetjes bedenken achter een bureau pakken in de praktijk heel anders uit en meer fietsers toelaten op de wegen in Amsterdam draait uit op nog meer chaos.

Trouwens, mevrouw Dijksma: Ik zie nog overal die Biro-karretjes op de stoep rijden terwijl eerder is besloten dat dat niet meer mag. Ze jakkeren nog steeds op de fietspaden waar ik eerder als 76-jarige vanaf ben gejaagd met mijn snorscooter. Ik zou zeggen doe daar eens wat aan i.p.v. jullie achterban te plezieren met allerlei dwaze maatregelen.

Louis Hofman

Amsterdam