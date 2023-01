’Geld motorrijtuigenbelasting beter besteden’

Wat daarbij opvalt is dat de vrijstelling van elektrische voertuigen voor de wegenbelasting geen effect heeft op de verwachte opbrengsten. Iedereen die geen elektrische auto heeft betaald dus voor diegene die wel een elektrische auto heeft. Het volgende trieste nieuws is dat slechts twaalf procent van de opbrengst gebruikt wordt voor onderhoud aan wegen. Geen wonder dat bruggen, wegen en tunnels achterstallig onderhoud hebben. Als u denkt dat rekeningrijden de oplossing is kan ik iedereen uit de droom helpen. De overheid gaat daarmee nog meer Euro`s mee binnen harken dan nu het geval is. Goedkoper gaat het niet worden. En nee die opbrengsten gaan niet gebruikt worden voor wegenonderhoud. Laat die schijnheilige overheid nu gewoon eens zeggen waar het op staat. Dan wordt de automobilist evengoed nog steeds bedonderd, maar mischien voelt het net iets beter als we om moeten rijden, veel vertraging en hinder hebben als we weer eens wegens achterstallig onderhoud in de file mogen aansluiten omdat het merendeel van onze motorrijtuigenbelasting voor hele andere doeleinden gebruikt wordt.

Peter de Quaack,

Vlissingen