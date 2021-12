’Vuurwerkverbod beter handhaven’

Binnenland

Politie vindt ruim 900 kilo vuurwerk in Reeuwijk en Alphen aan den Rijn

De politie heeft vorige week tijdens een controle in Reeuwijk en Alphen aan den Rijn in totaal meer dan 900 kilo vuurwerk gevonden. 120 kilo lag in een auto in Reeuwijk. In een loods in Alphen lag nog eens 815 kilo.