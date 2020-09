Na een 2,5 halve dag wachten op een camping in de buurt, was eindelijk onze auto gerepareerd. Om tot rust te komen zijn wij naar een camping in Diessen (Brabant) gegaan. Toch hadden wij twijfels over de autoreparatie en daarom zijn wij naar de plaatselijke garage van Wil Reijrink gegaan voor een inspectie. Dit werd kosteloos gedaan en alles was gelukkig goed. Dat gaf toch weer een gerust gevoel. Ontzettend bedankt hiervoor!

Theo Pommerel,

Purmerend

