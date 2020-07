’Verscherping coronamaatregelen’

Deskundigen in de zorg dringen bij het kabinet aan op nieuwe, strengere coronamaatregelen. Die zouden binnen drie dagen moeten worden ingevoerd. Dat staat in een brief van vier zorgexperts, gericht aan premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Het tv-programma Nieuwsuur beschikt over deze brief.

Waarom kijk ik hier nu helemaal niet van op? Het is vragen om moeilijkheden als je massaal toerisme van en naar het buitenland in één keer weer toe gaat staan met hoogstwaarschijnlijk desastreuze gevolgen.

Had gezorgd dat eerst hier de besmettingen controleerbaar zouden blijven, het zag er allemaal zo goed uit, zodra je toerisme toestaat weet je ook dat jongeren weer massaal gaan feesten en ook veel volwassenen zullen zich wat nonchalanter opstellen als ze op vakantie gaan naar het buitenland.

Als straks voor een groot gedeelte misschien alles weer op slot moet zijn wij terug bij af, moet er niet aan denken hoeveel ondernemers de tweede klap niet te boven komen, ouderen die weer opgesloten worden, massaal toerisme is de grootste fout die er gemaakt is inzake het corona beleid!

Cathy Stam-Gestman, Purmerend