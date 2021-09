Brief 1 ’Kritiek hebben mag kennelijk niet’

Het is een onnodige bureaucratische maatregel, want zodra je gevaccineerd bent krijg je daarvan door de GGD een schriftelijk bewijs. Waarom dus dubbel op? Alleen had Mona haar kritiek kennelijk niet mogen ventileren via de media want dat past niet in het politieke wereldje.

Peter H.de Dreu, Driewegen

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: