’Onrecht voor melkveehouders’

Ook toen werd er een enorme ophef gemaakt over de zogeheten tweelingfraude in de melkveehouderij. Hierbij werden niet minder dan 7700 melkveehouders als fraudeur bestempeld omdat zij zouden frauderen met het registreren van hun aantallen vee. Later is echter gebleken dat van deze 7700 verdachte bedrijven er slechts 140 de registratie niet op orde hadden. Geen enkele vermelding of verontschuldiging, laat staan compensatie, voor ruim 7500 melkveehouders die toch ook als fraudeur werden weggezet. Er werd voorbijgegaan aan het onrecht dat de melkveehouderij is aangedaan!

W. van Vlokhoven, Geldrop