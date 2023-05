’Regering ook schuldig aan graaiflatie’

De supermarkten die in coronatijd als een van de weinigen winsten boekten. Nu is corona officieel voorbij en hebben we last van inflatie maar de supermarkten gooien er nog een flinke schep bovenop, terwijl de winsten al tegen de plinten op klotste. In de regering zijn ze geschokt, wij weten al maanden dat de prijzen achterlijk verhoogd zijn en niet alleen bij de supermarkten. Als iemand zich schuldig maakt aan de graaiflatie is het de regering wel! Die graaien zich suf in ons steeds maar weer verhoogde belastinggeld en weten niet meer wat prioriteiten zijn.

Saskia Keizer