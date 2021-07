’Gedenksteen ter ere van journalist’

De uitvaart en crematie zijn achter de rug. Het leven gaat ’gewoon’ door. Over een paar maanden lezen wij hoe het is aflopen met de verdachten. Hopelijk zal ook de Stichting De Gouden Tip mooie resultaten boeken waar met name Peter R. de Vries trots op zou zijn. In gedachten blijven wij betrokken. Maar het verlies en de emoties blijven voor velen bestaan, ook al tikt de klok gewoon door. Een simpele, eenvoudige gedenksteen voor de misdaadjournalist in de Lange Leidsedwarsstraat zou passend zijn, voor iedereen die nu of in de toekomst, nog even bij deze misdaad wil stilstaan.

Huub Kapel